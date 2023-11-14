Сыктывкарский ЛПК приглашает студентов на стажировку
- 15:13 14 ноября
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- AnnaAnna
Акционерное общество "Сыктывкарский ЛПК" предлагает студентам предвыпускного и выпускного курсов очного отделения вуза или магистратуры пройти стажировку в компании. Продолжительность стажировки, которая предполагает официальное трудоустройство параллельно с учебой по гибкому графику с оплатой труда, составляет от трех до шести месяцев.
— Мы целенаправленно формируем кадровый резерв комбината, и программа стажировки студентов направлена на привлечение молодых, квалифицированных сотрудников. Это отличная возможность для студентов получить не только практический опыт работы по специальности, но и шанс устроиться к нам на работу по результатам стажировки. Мы будем рады видеть в рядах наших стажеров активных, ответственных и целеустремленных молодых людей, — сказала директор по персоналу АО "СЛПК" Татьяна Завацкая.
Стажировку на комбинате можно пройти по следующим направлениям: технология химической переработки древесины, автоматизация процессов, радиофизика, машины и оборудование лесного комплекса, электроэнергетика, теплоэнергетика, экономика и финансы, закупки, логистика, информационные системы, управление персоналом, корпоративные коммуникации (связи с общественностью, журналистика), административные процессы (делопроизводство, перевод, поддержка офиса).
Чтобы стать стажером АО "СЛПК", нужно до 10 декабря 2023 года отправить в компанию заявку с указанием ФИО, вуза, курса, специальности и направления стажировки. После успешного рассмотрения заявки необходимо пройти телефонное интервью с сотрудником управления персоналом и собеседование с руководителем подразделения. При отборе стажеров компания обращает внимание на наличие таких личностных качеств как активная жизненная позиция, коммуникабельность, доброжелательность и целеустремленность.
Заявки на стажировку отправляйте на email: olga.nikiforova@mondislpk.com
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