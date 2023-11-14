Сыктывкарский ЛПК приглашает студентов на стажировку

Акционерное общество "Сыктывкарский ЛПК" предлагает студентам предвыпускного и выпускного курсов очного отделения вуза или магистратуры пройти стажировку в компании. Продолжительность стажировки, которая предполагает официальное трудоустройство параллельно с учебой по гибкому графику с оплатой труда, составляет от трех до шести месяцев.

— Мы целенаправленно формируем кадровый резерв комбината, и программа стажировки студентов направлена на привлечение молодых, квалифицированных сотрудников. Это отличная возможность для студентов получить не только практический опыт работы по специальности, но и шанс устроиться к нам на работу по результатам стажировки. Мы будем рады видеть в рядах наших стажеров активных, ответственных и целеустремленных молодых людей, — сказала директор по персоналу АО "СЛПК" Татьяна Завацкая.