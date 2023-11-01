Пострадавшая в смертельном ДТП под Усинском пассажирка "Нивы" впала в кому

19-летняя пассажирка Chevrolet Niva, которая пострадала в смертельной аварии на трассе "Подъезд к Усинску" 1 ноября, находится в коме. Об этом сообщает "Комиинформ".



Напомним, на 39-м километре дороги 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и столкнулся с служебным автобусом ПАЗ. Водитель Нивы скончался на месте происшествия. Уточняется, что молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, семь пассажиров автобуса также получили различные травмы.

Пассажирка, 38 лет, получила ушиб грудной клетки, 48-летняя пассажирка получила ушиб головы и носа, третья пострадавшая, 42-летняя женщина, получила ушибы бедра, голени и коленного сустава, а также ссадину головы. Еще одна пострадавшая, 51-летняя женщина, получила закрытый перелом носа и ушиб мягких тканей лица. Один из пассажиров автобуса получил ссадины на обеих голенях, 21-летний пассажир получил ушиб грудной клетки, ссадины брови и века, а у 22-летнего пассажира диагностирован ушиб левого голеностопного сустава.