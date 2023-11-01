На трассе в Коми "Нива" столкнулась с автобусом: один человек погиб

Сегодня, 1 ноября, произошло серьезное ДТП на трассе в Усинске. По информации, полученной от УГИБДД МВД по республике Коми, около 07:50 столкнулись автобус марки ПАЗ и автомобиль "Нива". По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, а еще один получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии, передает БНК.

Детали и обстоятельства ДТП пока уточняются. Выяснить причины и обстоятельства этой трагедии предстоит в ходе расследования инцидента.