На трассе в Коми "Нива" столкнулась с автобусом: один человек погиб
- 09:30 1 ноября
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- Служба новостей
Сегодня, 1 ноября, произошло серьезное ДТП на трассе в Усинске. По информации, полученной от УГИБДД МВД по республике Коми, около 07:50 столкнулись автобус марки ПАЗ и автомобиль "Нива". По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, а еще один получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии, передает БНК.
Детали и обстоятельства ДТП пока уточняются. Выяснить причины и обстоятельства этой трагедии предстоит в ходе расследования инцидента.
Напомним, ранее в Коми произошла еще одна серьезная авария. В ДТП попали несколько автомобилей сразу, среди которых оказалась машина скорой помощи. В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и два пассажира "Газели", которые были пристегнуты ремнями безопасности, отказались от госпитализации. Водителя и пассажира Hyundai Solaris госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще один пострадавший пассажир иномарки от госпитализации отказался.
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