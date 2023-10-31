Стали известны подробности ДТП под Ухтой с улетевшей в кювет "скорой"
- 09:00 31 октября
- 6+
- Татьяна Зубова
Стали известны подробности ДТП с улетевшей в кювет "скорой".
Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, авария случилась вчера, 30 октября, в районе 15 часов. Водитель 1981 года рождения, управляя рулем Hyundai Solaris, на третьем километре автодороги Ухта-Ярега столкнулась с авто Renault Sandero, двигающимся впереди в попутном направлении, из-за чего последний столкнулся с трактором, который также двигался впереди в попутном направлении.
После иномарка Hyundai Solaris "выскочила" на встречную полосу и столкнулась с каретой скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе водитель и два пассажира "Газели" (были пристегнуты ремнями безопасности, отказались от госпитализации). Водителя и пассажира Hyundai Solaris госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще один пострадавший пассажир иномарки от госпитализации отказался.
...