Стали известны подробности ДТП под Ухтой с улетевшей в кювет "скорой"

Стали известны подробности ДТП с улетевшей в кювет "скорой". Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, авария случилась вчера, 30 октября, в районе 15 часов. Водитель 1981 года рождения, управляя рулем Hyundai Solaris, на третьем километре автодороги Ухта-Ярега столкнулась с авто Renault Sandero, двигающимся впереди в попутном направлении, из-за чего последний столкнулся с трактором, который также двигался впереди в попутном направлении.

После иномарка Hyundai Solaris "выскочила" на встречную полосу и столкнулась с каретой скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.