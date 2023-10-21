В Республиканском онкодиспансере нашли нарушения в распределение бюджета

В “Коми республиканском онкологическом диспансере” прошла проверка оснащения медицинским оборудованием. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Проверка проходила с 1 января 2021 года по 30 апреля 2023 года. В ходе контрольных мероприятий стало известно следующее: