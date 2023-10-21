В Республиканском онкодиспансере нашли нарушения в распределение бюджета
- 17:59 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В “Коми республиканском онкологическом диспансере” прошла проверка оснащения медицинским оборудованием. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона.
Проверка проходила с 1 января 2021 года по 30 апреля 2023 года. В ходе контрольных мероприятий стало известно следующее:
- За данный период заключили 41 контракт на 225, 7 миллиона рублей, но кассовые расходы составили 192, 3 млн.
- Запоздалое проведение закупок в первые месяцы 2022 года привело к неэффективной трате 4, 3 миллиона рублей из бюджета страны.
- Также в 2022 году было куплено немедицинское оборудование на 3 млн рублей. Эту сумму вернут из бюджета Коми в федеральный.
- В рамках проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями” в медицинскую организацию, которая не входит в число участников, передали оборудование на 3, 7 миллиона рублей.
После проверки Минздраву Коми направили информационное письмо с указанием выявленных нарушений и недостатков. Также отчёт был отправлен Главе региона, Госсовету Коми, заместителю Председателя Республики, а копия была выслана в Прокуратуру РК.
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