5 симптомов рака, которые люди игнорируют

Онкология твердо закрепилась в списке болезней, которые ежегодно забирают сотни тысяч жизней россиян. Основная проблема — обнаружение заболевания на поздней стадии, когда помочь пациенту уже нельзя. К примеру, по информации сайта Medi Globus, выживаемость при лечении рака легких на первой стадии — 70-90%, а на четвертой — 10-23%.

На что важно обращать внимание?

Некоторые симптомы рака человек может просто проигнорировать и не придать этому значения. Что может стать поводом обратиться к врачу?

Кашель и охриплость голоса. Эти симптомы обычно принимают за бронхит или последствия вредных привычек. Но таким же образом себя проявляют рак легких, горла и щитовидки. Нарушение стула, проблемы с ЖКТ и затрудненное глотание. Такие проблемы обычно списывают на неправильное питание, стресс и простуду. Рак горла, пищевода, желудка и кишечника проявляют себя также. Припухлости и уплотнения лимфоузлов. Обычно такое случается во время вирусных заболеваний. Но если отечность не проходит, нужно немедленно обращаться к врачу. Повышение температуры тела. Так начинается простуда или проявляются другие инфекционные заболевания. Но в некоторых случаях длительное повышение температуры сигнализирует об онкологии, которая поражает уже целые системы внутренних органов. Постоянная боль в теле. Ощущение зачастую списывают на проблемы с позвоночником, сидячий образ жизни или хронические заболевания. Когда опухолей уже несколько, человек испытывает такие же ощущения.

“Тихий убийца”

Некоторые виды рака почти не дают о себе знать на ранних стадиях. К ним относится поражение поджелудочной железы, толстой и прямой кишки.

— К сожалению, колоректальный рак является одним из самых грозных убийц в современном мире. По смертности от онкозаболеваний у него – заслуженное второе место. Только за год в России выявляют около 70 тысяч новообразований. Практически 50% больных погибают в течение первого года. Причина тому – поздняя диагностика: от 30 до 60% заболеваний диагностируется в запущенной форме, — рассказал в интервью изданию “Пенза Пресс” московский колопроктолог Бадма Башанкаев.

Как вовремя обнаружить онкологию?

Важно не игнорировать неожиданно появившиеся симптомы. Регулярно осматривайте тело: родинки, пигментные пятна, молочные железы, область паха, слизистые рта, лимфоузлы. Рекомендовано посещать онколога каждые полгода. И, конечно, регулярно сдавать мазки на онкоцитологию и кровь на онкомаркеры.

Где в Сыктывкаре сдать анализы?

Не у каждого человека, желающего сдать анализы, есть возможность ждать направление и сидеть в очередях. Более того, в некоторых случаях требуется срочное получение результатов. За комфортным обслуживаем, быстрыми ответами и экономией средств сыктывкарцы могут обратиться в “Диагностический Центр Лабораторных Исследований”. Это партнер одной из крупнейших лабораторий страны — ГБУЗ ДЦЛИ Департамента здравоохранения Москвы, который недавно открылся в столице Коми.

Одно из основных преимуществ “ДЦЛИ” — доступная ценовая политика. Стоимость услуг в организации в среднем ниже на 10-15%, чем в других конкурирующих коммерческих лабораториях. Также при первом посещении действует скидка 20%.

Почему цены ниже?

Организация имеет статус государственной лаборатории и огромный поток исследований из лечебно-профилактических учреждений Москвы. Именно это позволяет снизить себестоимость выполнения лабораторных анализов и вывести платные услуги государственного здравоохранения на новый уровень.

Какие анализы можно сдать?

В “ДЦЛИ” можно сдать практически любые, в том числе и редкие анализы. Полный список можно найти на сайте. Лаборатория выполняет медицинские исследования: от биохимии крови до сложного ДНК-исследования. Помимо этого в клинике доступны комплексы-скрининги сердца, почек, печени и сахарного диабета.

Комментарий руководства центра

Как вы считаете, может ли открытие новой платной лаборатории повлиять на рынок платных медицинских услуг Сыктывкара? Есть ли у нее какое-то преимущество, как у государственной лаборатории? И каковы шансы на успешное развитие, учитывая количество представленных в Республике коммерческих лабораторных брендов, в том числе столичных?