Утвердили график выходных на 2024 год: новогодние каникулы продлятся 10 дней
- 17:05 18 августа
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- Служба новостей
Правительство России утвердило график выходных дней на 2024 год. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Согласно ему, новогодних каникул будет 10 дней и начнутся они с 30 декабря 2023 года, пишет ТАСС.
Сообщается, что новогодних каникул будет 10 дней. Праздновать можно будет начинать с 30 декабря 2023 года, ведь эта дата и следующая выпадает на субботу и воскресенье соответственно. Продлятся нерабочие дни до 8 января 2024 года.
День защитника Отечества выпадает на конец рабочей недели — пятницу, поэтому выходными будут дни с 23 по 25 февраля. Международный женский день отпразднуют с 8 по 10 марта. Теперь о майских выходных. В 2024 году это будут с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая. Выходным будет 12 июня — День России. В этот же день в Сыктывкаре отмечают День города. Например, в 2023 году в честь праздника на Стефановской площади выступил Санкт-Петербургский оркестр Игоря Пономаренко, а днем ранее прошла “Велоночь”. В ноябре праздничными будут 3 и 4 число. И завершат год три выходных дня — с 29 по 31 декабря 2024 года.
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