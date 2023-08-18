Утвердили график выходных на 2024 год: новогодние каникулы продлятся 10 дней

Правительство России утвердило график выходных дней на 2024 год. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Согласно ему, новогодних каникул будет 10 дней и начнутся они с 30 декабря 2023 года, пишет ТАСС.

Сообщается, что новогодних каникул будет 10 дней. Праздновать можно будет начинать с 30 декабря 2023 года, ведь эта дата и следующая выпадает на субботу и воскресенье соответственно. Продлятся нерабочие дни до 8 января 2024 года.