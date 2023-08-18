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Утвердили график выходных на 2024 год: новогодние каникулы продлятся 10 дней

Утвердили график выходных на 2024 год: новогодние каникулы продлятся 10 днейфото из архива редакции "Про Города"

Правительство России утвердило график выходных дней на 2024 год. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Согласно ему, новогодних каникул будет 10 дней и начнутся они с 30 декабря 2023 года, пишет ТАСС.

Сообщается, что новогодних каникул будет 10 дней. Праздновать можно будет начинать с 30 декабря 2023 года, ведь эта дата и следующая выпадает на субботу и воскресенье соответственно. Продлятся нерабочие дни до 8 января 2024 года.

День защитника Отечества выпадает на конец рабочей недели — пятницу, поэтому выходными будут дни с 23 по 25 февраля. Международный женский день отпразднуют с 8 по 10 марта. Теперь о майских выходных. В 2024 году это будут с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая. Выходным будет 12 июня — День России. В этот же день в Сыктывкаре отмечают День города. Например, в 2023 году в честь праздника на Стефановской площади выступил Санкт-Петербургский оркестр Игоря Пономаренко, а днем ранее прошла “Велоночь”. В ноябре праздничными будут 3 и 4 число. И завершат год три выходных дня — с 29 по 31 декабря 2024 года.

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