Выяснилось, в каком состоянии сейчас щенки, которых чудом спасли из лужи гудрона в Коми

17 июля в Ухте три щенка застряли в битумной луже. Их отмывали от гудрона в течение трех дней. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каком состоянии сейчас животные.



Спасатели, которые нашли щенков, застрявших в луже гудрона, вытащили их и передали в городской приют, где их отмыли и вылечили.

Волонтер ухтинского приюта “Добрый Город” Артем рассказал, что сейчас с щенками:

“Сейчас щенки находятся в Ухте, в приюте Благотворительного Фонда помощи бездомным животным "Добрый Город". Хорошо себя чувствуют, недавно они переехали в “ясли” приюта”.

В приюте рассказали, что щенкам нужен хозяин: