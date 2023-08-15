Выяснилось, в каком состоянии сейчас щенки, которых чудом спасли из лужи гудрона в Коми
- 10:45 15 августа
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- Екатерина Барандова
17 июля в Ухте три щенка застряли в битумной луже. Их отмывали от гудрона в течение трех дней. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, в каком состоянии сейчас животные.
Спасатели, которые нашли щенков, застрявших в луже гудрона, вытащили их и передали в городской приют, где их отмыли и вылечили.
Волонтер ухтинского приюта “Добрый Город” Артем рассказал, что сейчас с щенками:
“Сейчас щенки находятся в Ухте, в приюте Благотворительного Фонда помощи бездомным животным "Добрый Город". Хорошо себя чувствуют, недавно они переехали в “ясли” приюта”.
В приюте рассказали, что щенкам нужен хозяин:
“Мальчик Дизель пока только выглядывает из будки, выходить стесняется. А вот девчонки Леся и Рона смелые. Малыши ищут хозяев, они показали, что готовы к обучению и они очень хотят довериться человеку, им нужно освоиться в городской среде. Если вы хотите стать тем человеком, который займется социализацией щенят или помочь собачкам кормом и медикаментами, то можете обратиться в наш приют”, — поделился Артем.
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