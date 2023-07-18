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В Коми три щенка двое суток медленно умирали в битумной луже

В Коми три щенка двое суток медленно умирали в битумной луже"Комиинформ" / "Спас-Коми"

В Ухте спасли троих собак, которые застряли в битумной луже. Из смертельной ловушке их достали 17 июля при помощи отряда "Спас-Коми", передает "Комиинформ".

О ЧП в службу спасения сообщили местные, которые заметили на территории закрытого асфальтового завода в районе улицы Транспортной троих собак, которые угодили в битумную яму. Вероятно, остатки вещества туда слили после строительства или ремонта кровли. В результате животные застряли намертво и провели в луже как минимум двое суток.

Прохожие в промышленном районе бывают редко, поэтому собак никто не замечал, но 17 июля кто-то услышал собачий визг, нашел животных и вызвал помощь.

Сотрудники "Спас-Коми" напоили четвероногих водой, извлекли из лужи и отдали ухтинцам, которые обещали передать собак специалистам благотворительного фонда "Добрый город". 

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