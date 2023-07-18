В Коми три щенка двое суток медленно умирали в битумной луже

В Ухте спасли троих собак, которые застряли в битумной луже. Из смертельной ловушке их достали 17 июля при помощи отряда "Спас-Коми", передает "Комиинформ".

О ЧП в службу спасения сообщили местные, которые заметили на территории закрытого асфальтового завода в районе улицы Транспортной троих собак, которые угодили в битумную яму. Вероятно, остатки вещества туда слили после строительства или ремонта кровли. В результате животные застряли намертво и провели в луже как минимум двое суток.