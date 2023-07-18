В Коми три щенка двое суток медленно умирали в битумной луже
- 16:35 18 июля
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- Служба новостей
В Ухте спасли троих собак, которые застряли в битумной луже. Из смертельной ловушке их достали 17 июля при помощи отряда "Спас-Коми", передает "Комиинформ".
О ЧП в службу спасения сообщили местные, которые заметили на территории закрытого асфальтового завода в районе улицы Транспортной троих собак, которые угодили в битумную яму. Вероятно, остатки вещества туда слили после строительства или ремонта кровли. В результате животные застряли намертво и провели в луже как минимум двое суток.
Прохожие в промышленном районе бывают редко, поэтому собак никто не замечал, но 17 июля кто-то услышал собачий визг, нашел животных и вызвал помощь.
Сотрудники "Спас-Коми" напоили четвероногих водой, извлекли из лужи и отдали ухтинцам, которые обещали передать собак специалистам благотворительного фонда "Добрый город".
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