Выяснилось, в каком состоянии щенки, которые застряли в битумной луже в Коми
- 17:51 19 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
17 июля в Ухте спасли троих собак, которые застряли в битумной луже. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как удалось помочь животным и в каком состоянии они сейчас.
Как рассказал волонтер организации “Добрый город” Артем, щенков вытащил спасательный отряд, а потом уже передал на попечение зоозащитникам:
“Местные жители услышали собачий визг, благодаря этому нашли животных и обратились к спасателям. “Спас-Коми” уже вытащили щенков, напоили их водой и передали их нашим волонтерам. Мы не знаем, как животные оказались в луже гудрона, возможно их туда кто-то специально бросил”.
Артем рассказал, как удалось спасти щенков:
“Мы сразу же начали мыть собак специальными растворами и моющими средствами. Уже третий день отмываем их, сейчас почти весь гудрон сошел с шерсти”.
Волонтер рассказал, что животным необходим хозяин:
“У щенков, конечно, еще остались химические ожоги, но сейчас у них нет никакой угрозы жизни. Они поправляются и мы ищем для них новый дом”.
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