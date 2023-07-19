Выяснилось, в каком состоянии щенки, которые застряли в битумной луже в Коми

17 июля в Ухте спасли троих собак, которые застряли в битумной луже. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, как удалось помочь животным и в каком состоянии они сейчас.

Как рассказал волонтер организации “Добрый город” Артем, щенков вытащил спасательный отряд, а потом уже передал на попечение зоозащитникам:

“Местные жители услышали собачий визг, благодаря этому нашли животных и обратились к спасателям. “Спас-Коми” уже вытащили щенков, напоили их водой и передали их нашим волонтерам. Мы не знаем, как животные оказались в луже гудрона, возможно их туда кто-то специально бросил”.

Артем рассказал, как удалось спасти щенков: