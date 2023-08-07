Благодаря "Ростелекому" в деревнях Коми появляется мобильный интернет
- 14:55 7 августа
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"Ростелеком" в Республике Коми построил базовую станцию в деревне Ласте Ижемского района. Компания выполнила работы в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0). Теперь жители деревни могут пользоваться не только устойчивой голосовой связью, но и интернетом со скоростью до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).
Ласта — один из старейших населенных пунктов республики (основан в период между 1745 и 1763 годами). Со всех сторон деревню окружают водные преграды — реки Ижма и Себысь, а также болото Ыджыднюр. Несмотря на близость районного центра (8 километров по прямой), добраться сюда совсем не просто.
"У нас теперь почти все с телефонами. Раньше здесь сигнал сотовой связи был очень неустойчивый: чтобы скачать на телефон что-то интересное, дети часами могли сидеть возле коллективной точки доступа Wi-Fi. Теперь у нас во всей деревне есть цифровой мост с большой землей. Мы уже не чувствуем себя такими оторванными от цивилизации, — сказал Анатолий Канев, житель деревни Ласты.
"Шаг за шагом мы успешно реализуем федеральную программу по устранению цифрового неравенства. Из-за удаленности многих населенных пунктов приходится решать сложные логистические задачи. К примеру, в деревню Ласту мачта доставлялась по зимнику, а остальное оборудование — по реке на деревянных моторных лодках. Благодаря реализации этого важного проекта люди в нашей большой республике становятся ближе друг другу и, как в крупных городах, могут пользоваться преимуществами цифрового мира", — рассказал Олег Коваленко, технический директор Коми филиала ПАО "Ростелеком".
"Ростелеком" реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома").
С начала запуска второго этапа проекта базовые станции построены уже в 21 малом населенном пункте Республики Коми. В ближайшее время современная связь появится еще в 12 поселениях.
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