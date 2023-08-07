Благодаря "Ростелекому" в деревнях Коми появляется мобильный интернет

"Ростелеком" в Республике Коми построил базовую станцию в деревне Ласте Ижемского района. Компания выполнила работы в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0). Теперь жители деревни могут пользоваться не только устойчивой голосовой связью, но и интернетом со скоростью до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).

Ласта — один из старейших населенных пунктов республики (основан в период между 1745 и 1763 годами). Со всех сторон деревню окружают водные преграды — реки Ижма и Себысь, а также болото Ыджыднюр. Несмотря на близость районного центра (8 километров по прямой), добраться сюда совсем не просто.

"У нас теперь почти все с телефонами. Раньше здесь сигнал сотовой связи был очень неустойчивый: чтобы скачать на телефон что-то интересное, дети часами могли сидеть возле коллективной точки доступа Wi-Fi. Теперь у нас во всей деревне есть цифровой мост с большой землей. Мы уже не чувствуем себя такими оторванными от цивилизации, — сказал Анатолий Канев, житель деревни Ласты.