В Прилузье в ДТП погиб водитель мопеда
- 09:04 7 августа
- 18+
- Татьяна Зубова
В Прилузском районе страшная авария унесла жизнь 29-летнего мопедиста. Об этом рассказали в УГИБДД МВД по Коми. Как пояснили в ведомстве, трагедия случилась вчера, шестого августа, около половины первого дня. Водитель мопеда "Альфа" направлялся по автодороге со стороны поселка Гуляшор в сторону деревни Талица.
На 16 километре трассы Летка - Прокопьевка мужчина выезжал с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке на главную и не уступил дорогу автомобилю Chevrolet, который в этот момент ехал по трассе. В результате произошло сильное столкновение. Водитель мопеда скончался на месте от полученных травм.
Добавим, в момент аварии мотоциклист был без шлема. Водительских прав погибший не имел и никогда не получал.
Ранее в Коми водитель мопеда без прав не справился с управлением и "пересчитал забор". В результате ДТП мужчина получил травмы головы, его госпитализировали в больницу.
...