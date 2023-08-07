В Прилузье в ДТП погиб водитель мопеда

В Прилузском районе страшная авария унесла жизнь 29-летнего мопедиста. Об этом рассказали в УГИБДД МВД по Коми. Как пояснили в ведомстве, трагедия случилась вчера, шестого августа, около половины первого дня. Водитель мопеда "Альфа" направлялся по автодороге со стороны поселка Гуляшор в сторону деревни Талица.





На 16 километре трассы Летка - Прокопьевка мужчина выезжал с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке на главную и не уступил дорогу автомобилю Chevrolet, который в этот момент ехал по трассе. В результате произошло сильное столкновение. Водитель мопеда скончался на месте от полученных травм.