В Корткеросском районе водитель мопеда без прав врезался в забор и попал в больницу

В Корткеросском районе водитель мопеда врезался в забор и попал в больницу с травмами головы. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.



Как поясняется в официальном релизе ведомства, происшествие случилось в субботу, 29 июля, в районе восьми утра. 24-летний водитель мопеда "Альфа", не имеющий прав, направлялся в поселок Приозерный из села Пезмег. В районе дома №3 по улице Братьев Покрвоских молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги, а после врезался в деревянный забор. В момент аварии мужчина находился без шлема, потому получил серьезные травмы головы, в том числе сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Парня на скорой увезли в больницу.



Ранее в Сыктывкаре молодую пару на мопеде сбил водитель "Фольксваген". В результате ДТП девушка-пассажирка мопеда получила серьезные травмы головы.