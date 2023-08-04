В Сыктывкаре пройдет спецпоказ культового хоррора "Звонок" на японском языке

28 августа в 19.30 "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на специальный показ культового японского хоррора "Звонок" Хидэо Накаты, отмечающий в этом году 25-летие. Сеанс пройдет на японском языке с русскими субтитрами.



"Звонок" — подлинный феномен современного кино. Это не просто один из самых влиятельных хорроров последних десятилетий, но и по-настоящему жуткий и зловещий фильм о первобытном ужасе, пробирающем до самого нутра при встрече с иррациональным. Смешивая расследовательский сюжет, традиционный японский фольклор и беспокойство относительно новых технологий, режиссер Хидэо Наката создает на экране вязкую атмосферу кошмарного сна, от которого невозможно проснуться, потому что он уже претворился в жизнь. В нем телевизор является порталом в потусторонний мир, а проклятие распространяется как неизлечимый вирус. В нем призраки в виде девушек в белоснежных одеждах и с длинными волосами не остаются в страшных преданиях, а становятся реальностью. В нем человеческий разум слишком слаб и беззащитен, чтобы противостоять архаичному злу и обрести спасение.



"Звонок" мгновенно был наречен одним из самых страшных фильмов всех времен, поставил кассовые рекорды в Японии и соседних странах, породил собственную франшизу и популяризировал J-Horror, а также фактически образовал новый канон ужаса и вдохновил целую волну подражаний. Наката избрал минималистичный подход к повествованию: вместо шоковых моментов и привычных джампскейров он предпочел медленно затягивать зрителей в пучину тревоги музыкой Кэндзи Каваи, изобретательными звуковыми эффектами и россыпью таинственных намеков. Универсальность предложенной формулы страха, не завязанной на национальном колорите, а лишь приправленной им, нарочитая аскетичность и ставший хрестоматийным центральный образ — все это делает "Звонок" тем фильмом, влиятельность и культовый статус которого действительно невозможно переоценить. Даже четверть века спустя он способен настолько разбередить воображение, что после просмотра невольно начинаешь с подозрением коситься на телевизоры, обходить стороной колодцы и вздрагивать от звука телефонного звонка.

Билеты можно приобрести по ссылке.