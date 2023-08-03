В Сыктывкаре пройдет спецпоказ главного фильма Одри Тоту – "Амели"

8 августа в 19.30 "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на специальный показ фильма "Амели" – главный фильм Одри Тоту и настоящий гимн Парижу.



Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.



Билеты можно приобрести здесь.