В Ухте водитель "Приоры" сбил подростка на мотоцикле

В Корткеросском районе водитель мопеда врезался в забор и попал в больницу с травмами головы. В Ухте подросток на мотоцикле попал под колеса "Приоры". Об этом рассказали в УГИБДД МВД по Коми.

В ведомстве пояснили, что происшествие случилось вчера, первого августа, в районе половины восьмого вечера. 27-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля "Лада Приора", направлялся в Ухту из поселка Дальний. На пятом километре автодороги водитель нарушил безопасную дистанцию до впереди двигающегося мотоцикла Yamaha и врезался в него. За рулем Yamaha оказался 16-летний подросток. В результате столкновения юноша получил ушибы правой голени, бедра, поясницы и грудной клетки. От госпитализации парень отказался.