Преступные технологии: как мошенники крадут ваши данные через приложения в смартфоне

За первую половину 2023 года число фейковых приложений, которые маскируются под популярные сервисы, выросло на 34%, сообщили в компании "РТК-Солар" (структура "Ростелекома", специализируется на кибербезопасности). Активный переход пользователей на модель потребления цифрового контента в разнообразных девайсах сделал рынок мобильных приложений новым инструментом в руках киберпреступников.

Мошенники создают фальшивки, чтобы похитить учетные или платежные данные пользователей, а также установить на их гаджеты вредоносные программы, пояснили эксперты. Чаще других от противоправных действий злоумышленников страдают банковские и криптовалютные приложения, а для установки на гаджеты вредоносного кода используются разнообразные игровые приложения.

"Мошенники активно совершенствуют способы проникновения в периметр организаций, и сегодня уже существуют разные способы продвижения фейковых приложений, в том числе с применением инструментов социальной инженерии. Например, через форумы или Телеграм-каналы, где очень активно продвигается «экспертиза» злоумышленнников под видом помощи пользователям в установке удаленных приложений. Чтобы обезопасить себя, нужно обращать внимание на ряд параметров – имя разработчика, количество скачиваний, отзывы и история приложения с момента его выпуска. В среднем фейковое приложение живет в сторе 62 дня", — говорит директор Центра Solar appScreener компании "РТК-Солар", Даниил Чернов.

Основная задача поддельного приложения — полностью воспроизвести внешний вид и функции оригинала, чтобы заставить пользователя его скачать. Как правило, в названиях фейковых приложений незаметно заменяется одна или две буквы, поэтому необходимо внимательно проверять правильность написания.

Кроме того, топовые приложения имеют сопоставимое количество скачиваний. Если приложение опубликовано недавно, но у него при этом большое количество скачиваний, это может свидетельствовать о подделке. Еще одним полезным инструментом может стать изучение тональности отзывов. Например, по негативным отзывам можно понять, с какими проблемами в работе приложения можно столкнуться. А избыточное количество положительных — может сигнализировать о том, что они тоже фейковые, поскольку злоумышленники знают, что рейтинг и отзывы играют большую роль при выборе продукта или услуги.