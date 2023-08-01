"Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы": премьера мульт-блокбастера уже в Сыктывкаре

6 августа в 14.00 "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру мульт-блокбастера для всей семьи "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы". Это первый полнометражный фильм в основе которого знаменитый одноименный мультсериал.



"Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение сил" — невероятная история — о девочке Маринетт, которая была школьным аутсайдером, а потом вдруг стала супергероиней Леди Баг. Вместе со своим верным помощником Супер-Котом она стоит на страже любимого города и защищает его от нападок коварного злодея Бражника. Леди Баг и Супер-Кот – вместе сильнее! Приходи в кино и узнай, как все началось! Ждем всех-всех-всех в кино на долгожданную премьеру!



В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и её одноклассник Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но… Эти ребята — совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.