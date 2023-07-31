Тест-драйв премиального кроссовера: почему EXEED LX идеально подходит для дорог Сыктывкара

В то время, когда европейские производители ушли с российского рынка, китайские инженеры продолжают радовать новинками. Так российским водителям представили премиальный бренд автомобилей EXEED.

Марка представляет линейку кроссоверов, отвечающую высоким европейским стандартам. Практически сразу со старта продаж EXEED стал достойным конкурентом японским и немецким автомобилям. Кроме того он более доступен по цене. По данным портала RG.RU, только за первый квартал 2023 года в России продано 5600 машин EXEED, что почти в 2,5 раза больше показателя за тот же период в прошлом году. Лидером продаж стала модель LX.

На презентациях EXEED позиционировал себя как авто премиум-сегмента, обещал отличную оснащенность и способность конкурировать с брендами, которые имеют многолетнюю историю. Журналист портала “Про Город” решила испытать марку в деле и выяснить, отвечает ли она заявленному. На тест-драйв мы отправились к единственному официальному дилеру EXEED в Коми — Центр АГАТ на Октябрьском в Сыктывкаре.

— Хоть LX заявлен как самый компактный в линейке, но внутри места вполне достаточно. Я высокого роста и для меня важно не упираться коленями в панель и лишаться обзора, сдвигая сидение далеко назад. Модель подойдет для людей практически любых параметров. На дорожных преградах машину не трясет, а ямы практически не ощущаются. Даже в активном шумном потоке, в салон проникает минимум звуков, — поделилась впечатлениями журналист портала “Про Город” Анна Панюкова.

Экстерьер

Внешне Exeed LX сразу производит впечатление современного и презентабельного автомобиля. При этом он остается стильным и молодежным. Кузов выполнен в спортивном, динамичном стиле. Образ дополняют 19-дюймовые литые диски. А светодиодная оптика осветит путь даже глубокой ночью

Интерьер

Для комфортного управления мультимедийной и навигационной системами на панели установлен большой дисплей широкого разрешения. А управлять им можно с помощью приложений Apple CarPlay и Android Auto.

Благодаря анатомическим сидениям даже дальняя поездка не принесет дискомфорта для спины. А еще они смогут запомнить настройки сразу для нескольких водителей. Пассажирам на заднем сидении тоже будет удобно и просторно: места хватит для компании или поездки с детьми.

Большой багажник вместит все, что нужно: для отпуска, рыбалки, похода или поездки за продуктами. Если руки заняты, то предусмотрен безключевой и бесконтактный доступ.

Мотор и комплектации

Кроссовер EXEED LX представлен в двух вариантах: передний и полный привод. Первый оснащен 147-сильным турбо-мотором объемом 1,5 литра и вариатором. Второй, в паре с перспективным “роботом” 7DCT, выдаст уже 150 лошадиных сил, а объем двигателя увеличен до 1,6.

В Сыктывкаре купить новый EXEED LX можно в трех комплектациях: Luxury, Prestige plus и AWD Premium plus.

Расход топлива этой модели один из лучших в классе — 8 литров на 100 километров.

Комфорт и безопасность

Exeed LX адаптирован для российских условий. Для жаркой погоды в нем предусмотрена вентиляция сидений. Суровой зимой выручит штатный автозапуск с ключа и зимний пакет, включающий подогрев руля и сидений, ветрового стекла, зеркал заднего вида, форсунок омывателя. 19-сантиметровый клиренс поможет не застрять даже в сильный снегопад.

Новый автомобиль имеет ассистентов. Например, есть функция “старт-стоп”. При ней машина сама будет тормозить и двигаться в пробке. При необходимости ее можно отключить без перепрошивки и авто запомнит настройку. За тишину в салоне отвечают двойные стеклопакеты и пыльники под капотом.

Также EXEED LX поможет во время парковки с помощью камеры кругового обзора или спуска с горы. Для дальних поездок есть круиз-контроль и слежение за полосой.

Скидки и выгоды