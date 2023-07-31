Престижная и интересная: какой высокооплачиваемой профессией можно овладеть за год?

В списке востребованных и высокооплачиваемых профессий плотно закрепилась сфера IT. Редакция портала “Про Город” пообщалась с директором сыктывкарского филиала “Компьютерной академии ТОП” Людмилой Ватамановой, чтобы узнать подробнее о направлении. Какая основная задача графического дизайнера? — Дизайнер ориентируется в мире графического дизайна, понимает принципы большинства современных графических редакторов, умеет применить на практике свои знания. Всего за 1 год обучения вы познакомитесь с удивительным миром компьютерной графики, на профессиональном уровне освоите графические программы и соберете собственное портфолио из своих работ. Все это позволит получить быстрый старт в новую профессию. Какая основная задача программиста? — Правильно и быстро просчитывать алгоритмы решения поставленных задач, проектировать базы данных различной степени сложности и величины, и ведение проектов с нуля. Программа нашего обучения создана для тех, кто хочет освоить один из популярных языков программирования мира, и создавать на нем от простых приложений до высоконагруженных веб-сервисов.

Вы сказали, что продолжительность обучения составляет всего 1 год. Неужели, за это время можно получить фундаментальные знания? — Методика обучения в нашей Академии отличается отсутствием бесполезной теории. Все занятия максимально нацелены на практику. Задачи строятся на основе реальных техзаданий, их мы запрашиваем у крупнейших IT-компаний, с которыми у нас заключены партнерские отношения.

Академия как-то помогает ученикам в трудоустройстве?

— В конце обучения наши студенты презентуют свои проекты. На защите присутствуют представители ведущих IT-компаний. Самых активных и перспективных могут пригласить на стажировку.

Для многих важно получить диплом государственного образца. Какие документы об образовании выдает Академия?

— Мы вручаем международный диплом, а также международный сертификат от компаний-партнеров. Наличие этих документов позволяет успешно пройти собеседование в престижные столичные компании. Кроме того, наши выпускники могут поступить в ряд российских вузов на особых условиях без сдачи ЕГЭ.

Согласно свежим данным ВЦИОМ, более 30% россиян считают профессию IT-специалиста самой престижной и высокооплачиваемой. И действительно, квалифицированным специалистам российские компании готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. Но многие откладывают свою мечту изменить жизнь. “Компьютерная академия ТОП” предлагает этого не делать!

Там обучают с нуля и специальных навыков не требуется. Преподаватели-практики Академии — специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы от 5 лет. Они дадут те знания, которые реально востребованы рынком. На протяжении всего обучения у студентов формируется практическое портфолио, которое позволит с легкостью трудоустроиться.

Так как знания и навыки, которые получают студенты Академии должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, то в рамках обучения предусмотрена стажировка в IT-компаниях.

Там создали особую среду обучения, где преподаватели и студенты общаются на равных, а все занятия подаются через практические занятия. Вы всегда можете задать вопрос и получить поддержку.

Если хотите убедиться в том, что вам удастся найти работу – достаточно зайти на один из популярных сервисов по поиску работы и там проверить спрос на эти вакансии. Программисты на Python – от 80 000 рублей, графические дизайнеры – от 80 000 рублей. Спрос на эти профессии крайне высок.

Еще обучение в Академии можно совмещать с работой, так как расписание занятий составляется индивидуально и проходят они 2 раза в неделю.

Ознакомиться с полной программой и стоимостью обучения по курсам: “Графический дизайн” и “Разработка WEB-проектов Python” можно прямо на сайте “Академии ТОП Сыктывкар”.

Также академия приглашает на бесплатную открытую презентацию “Старт в IT” 20 августа в 17:00 часов:

расскажут о самых востребованных профессия в ИТ;

расскажут пошаговый алгоритм трудоустройства;

назовут 8 убедительных причин стать IT-шником.

Запись на мероприятие открыта, количество мест ограничено! Регистрируйтесь по ссылке.

Кстати, в Академии учится не только молодежь. Возраст некоторых студентов превышает 50 лет.

Сегодня своими впечатлениями поделился Василий Смирнов, который отучился в “Академии ТОП” на годовом курсе “Разработка WEB-проектов на Python”.

Василий, как вам обучение?

— Обучение построено очень интересно и доступно. Постоянная поддержка преподавателя и сокурсников не оставляет тебя один на один с задачами проекта.

Правда ли, что вам удалось заработать первые деньги уже во время обучения?

— Да, я выложил свое резюме на биржу фрилансеров и ко мне обратился клиент. Вместе мы реализовали проект и я заработал 50 000 рублей.

В чем заключался коммерческий проект?

— На самом деле задача для новичка очень интересная. Клиент попросил написать бизнес-бота для социальных сетей и сайта компании.

Что вы посоветуете сомневающимся в поступления?

— Я советую не ждать, а поступать прямо сейчас!

В “Компьютерной академии ТОП” уверены, что профессионалом может стать каждый. Для этого нужно усердие и дисциплина. Остальное Академия берет на себя.

О компании

“Компьютерная Академия ТОП” — это один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей. У Академии более 140 филиалов в России и 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники Академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:

Телефон для записи на бесплатный мастер-класс: 239-369