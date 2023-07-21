В Коми 12-летний мальчик сел за руль "Волги" и устроил ДТП

20 июля в Воркуте произошла авария с несовершеннолетними. В 01:05 подросток 12-ти лет решил прокатиться на "Волге" и утроил ДТП, об этом рассказали в Госавтоинспекции по Коми.

Как рассказали в ГИБДД, 12-летний мальчик управлял автомобилем ГАЗ-3110 во дворе дома №7 на бульваре Шерстнева, но не справился с управлением и врезался в подъезд. В результате аварии еще один мальчик в возрасте 12 лет получил травмы, включая сотрясение и возможную черепно-мозговую травму, но не был госпитализирован. Оба мальчика находились в машине без сопровождения взрослых.