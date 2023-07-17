В Сыктывкаре сбили пешехода и велосипедиста
- 10:30 17 июля
- 12+
- Служба новостей
В Сыктывкаре произошли два ДТП с участием иномарок. По информации ГИБДД по Коми, первое происшествие случилось 16 июля в 03:30 на улице Малышева.
Водитель Volkswagen Polo, родившийся в 1985 году, наехал на пешехода, который находился справа от машины. Женщина 1990 года рождения получила ушиб правой стопы, но не была госпитализирована. Водитель имеет стаж вождения с 2004 года.
Второе ДТП произошло того же дня в 12:16 на улице 2-я Промышленная. Водитель Nissan Almera, родившийся в 1984 году, наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении у правого края проезжей части, выполняя поворот налево. В результате мужчина 1967 года рождения получил черепно-мозговую травму, ссадины левой руки и левого колена, но не был госпитализирован. В отношении велосипедиста был составлен материал. Водитель Volkswagen имеет стаж вождения с 2003 года.
...