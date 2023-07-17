В Сыктывкаре сбили пешехода и велосипедиста

В Сыктывкаре произошли два ДТП с участием иномарок. По информации ГИБДД по Коми, первое происшествие случилось 16 июля в 03:30 на улице Малышева.

Водитель Volkswagen Polo, родившийся в 1985 году, наехал на пешехода, который находился справа от машины. Женщина 1990 года рождения получила ушиб правой стопы, но не была госпитализирована. Водитель имеет стаж вождения с 2004 года.