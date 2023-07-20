Популярный артист из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню "Жигули"
- 10:00 20 июля
- 12+
- Марина Ладанова
Популярный музыкант из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню “Жигули”. Артист признался, что к этой марке машины относится с особым трепетом.
“Мы записали очень простую песню “Жигули”. Наша первая машина была этой марки. Мой друг Андрей Терентьев сочинил текст, а Захар Петрушин написал музыку. И вот мы решили снять клип, чтобы дать летнего настроения, чтобы наша аудитория отдохнула. Песня очень веселая. Я хочу, чтобы она была во всех “Жигулях” республики”, — рассказал Владимир Трошев.
Для съемок клипа артист ищет необычное “Жигули”.
“Мы хотим найти хипованное “Жигули”, которое чем-то отличается от других. Например, раскрашенное, как-то переделанное авто. Чтобы машина красиво смотрелась в кадре. Мы ищем ребят, которые сами готовы сняться в клипе”, — отметил музыкант.
Как сообщил гармонист, съемки клипа пройдут за городом.
“Мы пока людей ищем. Все затраты клипа мы стараемся минимизировать. Но участников съемок мы всегда кормим. А тут еще и за бензин заплатим”, — сообщил артист.
По словам Владимира Трошева, новый клип на песню “Жигули” появится уже в ближайшее время.
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