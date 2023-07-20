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Популярный артист из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню "Жигули"

Популярный артист из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню "Жигули"Фото со страницы Владимира Трошева

Популярный музыкант из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню “Жигули”. Артист признался, что к этой марке машины относится с особым трепетом.

“Мы записали очень простую песню “Жигули”. Наша первая машина была этой марки. Мой друг Андрей Терентьев сочинил текст, а Захар Петрушин написал музыку. И вот мы решили снять клип, чтобы дать летнего настроения, чтобы наша аудитория отдохнула. Песня очень веселая. Я хочу, чтобы она была во всех “Жигулях” республики”, — рассказал Владимир Трошев.

Для съемок клипа артист ищет необычное “Жигули”.

“Мы хотим найти хипованное “Жигули”, которое чем-то отличается от других. Например, раскрашенное, как-то переделанное авто. Чтобы машина красиво смотрелась в кадре. Мы ищем ребят, которые сами готовы сняться в клипе”, — отметил музыкант.

Как сообщил гармонист, съемки клипа пройдут за городом.

“Мы пока людей ищем. Все затраты клипа мы стараемся минимизировать. Но участников съемок мы всегда кормим. А тут еще и за бензин заплатим”, — сообщил артист.

По словам Владимира Трошева, новый клип на песню “Жигули” появится уже в ближайшее время. 

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