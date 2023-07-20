Популярный артист из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню "Жигули"

Популярный музыкант из Коми Владимир Трошев выпустил новую песню “Жигули”. Артист признался, что к этой марке машины относится с особым трепетом.

“Мы записали очень простую песню “Жигули”. Наша первая машина была этой марки. Мой друг Андрей Терентьев сочинил текст, а Захар Петрушин написал музыку. И вот мы решили снять клип, чтобы дать летнего настроения, чтобы наша аудитория отдохнула. Песня очень веселая. Я хочу, чтобы она была во всех “Жигулях” республики”, — рассказал Владимир Трошев.