Музыкант из Сыктывкара Владимир Трошев поехал на конкурс в Белоруссию
- 10:52 12 июля
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- Екатерина Барандова
Известный гармонист и певец из Сыктывкара Владимир Трошев со своей группой отправился на конкурс в Белоруссию. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у исполнителя, что команда планирует делать в поездке и кто еще из музыкантов Коми там будет.
Владимир объяснил, что цель поездки — участие в конкурсе и в открытии уникальной выставки:
“11 июля мы приехали в Белоруссию, в город Витебск, на шесть дней. Будем тут представлять нашу республику. Поучаствуем в открытии выставки Коми народных музыкальных инструментов "Коми йöзкостса ворсанъяс" в Витебском краеведческом музее. Также мы выступим на площадке в филармонии и поучаствуем в конкурсе "Истоки" — он считается одним из самых престижных в этой стране”.
Кроме Владимира Трошева с ансамблем "Гажа гуляночка" от Республики Коми на фестивале выступит Захар Петрушин и Денис Лазарев.
Напомним, что в июне Владимир Трошев со своей командой выпустил патриотичную песню "ZOV предков". Музыканты сняли клип, который набрал 600 000 просмотров.
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