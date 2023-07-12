Музыкант из Сыктывкара Владимир Трошев поехал на конкурс в Белоруссию

Известный гармонист и певец из Сыктывкара Владимир Трошев со своей группой отправился на конкурс в Белоруссию. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у исполнителя, что команда планирует делать в поездке и кто еще из музыкантов Коми там будет.

Владимир объяснил, что цель поездки — участие в конкурсе и в открытии уникальной выставки: