Сыктывкарский диетолог рассказала, как не набрать вес во время праздников

В Новогодние каникулы все располагает к тому, чтобы расслабиться и набрать лишние килограммы. Но сыктывкарский диетолог и фитнес-тренер Лика Сандакова-Емельянова уверена, что фигуру можно сохранить и в период застолий. Портал PG11.ru узнал, что делать, чтобы влезть в любимые джинсы в 2020 году.



Специалист по питанию объяснила, что должно быть на праздничном столе. Кроме того, девушка поделилась хитростью и рассказала, как избежать отеков и правильно организовать разгрузочный день после праздников:

- Включите в меню больше рыбных закусок. У рыбы нежирных сортов совсем небольшая калорийность, блюда с ней получаются более легкими. Тунец, кальмары, креветки - чудесная основа для многих очень вкусных блюд.

- Замените в рецептах колбасу на курицу или отварную говядину. Ведь колбаса на новогоднем столе такой же опасный источник жира и калорий, как майонез.

- В бутербродах и канапе заменяйте сливочное масло и сливочные сыры на творожный сыр, например, рикотту. Разница во вкусе минимальна, разница в калориях - существенна. Вместо хлеба используйте хлебцы.

- Чем больше в салате овощей, тем меньше в нем калорий. А как же майонез? Его можно заменить полезным оливковым маслом, соусом на основе йогурта или нежирной сметаны. В это соус иногда добавляют лимонный сок и горчицу. Можно вообще сделать домашний майонез - в нем точно не будет вредных добавок.

- Горячие блюда лучше всего запекать в духовке и желательно без майонеза. Жирную свинину, лучше всего заменить на более нежирное и легкое мясо - курицу, индейку, крольчатину или утку. Если вы планируете в своем меню традиционный картофель, то его лучше запечь в специях.

- Как ни странно, но крепкий алкоголь очень калорийный продукт: на сто граммов веса в водке может быть 235 калорий, а в ликере целых 327. А кто у нас обходится таким малым количеством? Кроме того, его ведь чем-то надо закусывать, и желательно жирным, чтобы быстро не опьянеть. Поэтому лучше всего отказаться от алкоголя и приготовить зимний теплый напиток глинтвейн, но только безалкогольный.

- Исключите из рациона продукты с транс-жирами: во время праздников не ешьте котлеты, обжаренные на жире (лучше заменить паровыми), хлеб и хлебобулочные изделия, выпечку и сдобу, майонезы и майонезные соусы, шоколадные пасты, жареную свинину и баранину.

Самые главные виновники складочек на теле - это углеводы. Если хотите быть стройным, полностью убираем сахара: конфетки, батончики, тортики и прочие излишества. Замените их яблоками, грейпфрутом, клюквой и несладкими свежевыжатыми соками: энергии как раз хватит, чтобы потанцевать и повеселиться.

- Набрать один лишний килограмм жира несложно, достаточно съесть 7500 калорий. В праздники это не так уж сложно. Но часто вес набирается и за счет воды, которую удерживает в организме соль. Потому лучше всего устроить организму определенный режим разгрузки: соль сокращаем до минимума! Солим блюда не во время готовки, а уже в готовом виде, в своей тарелке. Отказываться от соли полностью смысла нет: если после жесткого ограничения вы посолите блюдо в привычном размере, отеки снова вернутся.

- Чтобы вернуться к нормальному режиму после застолий, пейте много чистой воды - не меньше двух литров. Ведь чем меньше мы пьем жидкости, тем больше воды задерживается в организме. Если захочется чай или кофе, ограничивать себя не стоит: но только не кладите туда сахар.

Также отличную помощь могут оказать чаи с ромашкой, шиповником, толокнянкой, радиолой. Эти травы и плоды дают легкий, безопасный мочегонный эффект. Варим супы, борщи, бульоны. Они сытные, заполняют желудок, но имеют невысокую калорийность. Только не нужно заливать их маслом во время варки и готовить бульон на жирной свинине. Блюдо насытит желудок и ппоможет кишечнику восстановиться. Один-два приема пищи в день отведите под суп-пюре или похлебку.

- От работы кишечника наше самочувствие зависит очень сильно! Потому так важно кушать больше овощей, пить больше жидкости и не забывать о кефире перед сном: этот напиток благотворно влияет на микрофлору, даже в сравнении с йогуртами, которые обогащены бифидобактериями. Ведь на самом деле бифидо- и лактобактерии не могут пройти кислую среду желудка. Потому делаем запасы кефира: 2,5%-3,2% жирности идеальны для усвоения кальция и пьем его перед сном!

Если тяжело переносите кефир, замените его ряженкой, простоквашей или йогуртом, только без сахара и добавок. И помните очень важную вещь: чем короче срок годности продукта, тем он «живее» и полезнее.

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