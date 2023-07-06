Сыктывкарец сбил женщину на парковке и уехал
- 09:30 6 июля
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- Служба новостей
ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
5 июля на парковке у известного ТРЦ рядом с объездной в столице Коми сбили человека. Водитель при этом принял решение не самое лучшее и просто скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
По информации ГИБДД, мужчина 1990 года рождения за рулем машины Toyota Camry начал движение с парковки, но не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1990 года рождения. Мужчина скрылся с места ДТП, но его вскоре все равно нашли.
У пострадавшей ушиб правого колена, кисти. Скорая помощь врачей ей не потребовалась.
Напомним, еще одно ДТП произошло 4 июля. В Объячево водитель автомобиля бросил пассажиру в перевернувшемся авто, а сам сбежал.
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