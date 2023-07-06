В Объяево водитель бросил пассажирку в перевернувшемся автомобиле

В Объячево водитель автомобиля бросил пассажирку в перевернувшемся авто. Об этом сообщил Комиинформ.



Во вторник, 4 июля, около восьми часов утра водитель "Лада Веста Кросс" наехал на торчащую из земли железную трубу недалеко от дома №57 по улице Лесной, в результате чего машина опрокинулась на крышу. Предполагается, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.



По предварительным данным, мужчина сбежал с места аварии, оставив в салоне пассажирку. Выбраться из автомобиля пострадавшей помогли спасатели. Личность водителя устанавливается.



Напомним, ранее в Ухте водитель спровоцировал ДТП, а после сбежал с места аварии, бросив раненых в машине. Нарушитель двигался по Бельгийскому шоссе, не справился с управлением и съехал в кювет. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двоих госпитализировали в больницу.