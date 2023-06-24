В Ухте под колеса автомобиля попал перебегавший дорогу ребенок

Водитель 1998 года рождения, управляя иномаркой Kia Rio, двигался по улице Октябрьская. Напротив дома №3 на пути ему попался мальчик, перебегавший дорогу в неположенном месте. Водитель не успел сориентироваться на месте и наехал на ребенка. Пешеход получил множество травм, его госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, ранее в Ухте общественность взбудоражило другое громкое ДТП, в котором девушка провезла на капоте машины своего отчима. Оказалось, пострадавший не хотел допустить движения падчерицы и преградил ей путь. Однако авто-леди не растерялась, протаранила родителя и провезла его через несколько улиц. Отметим, девушка была сильно пьяна. При этом она отделалась только небольшим штрафом две тысячи рублей.