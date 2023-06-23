В Коми в ДТП с тремя иномарками пострадала женщина

В Сосногорске женщина-водитель устроила двойное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД.

Как пояснили в ведомстве, происшествие случилось позавчера, 21 июня, около половины пятого вечера. Авто-леди 1974 года рождения, управляя Peugeot 107 двигалась по улице Восточной. В районе дома №5 женщина не справилась с управлением и врезалась в Nissan Qashqai, который в свою очередь из-за удара протаранил Hyundai Creta. В результате аварии виновница происшествия получила удар грудной клетки, однако от госпитализации она отказалась. Отметим, водительских стаж женщины более 15 лет.