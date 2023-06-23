В Коми в ДТП с тремя иномарками пострадала женщина

В Сосногорске женщина-водитель устроила двойное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД.
Как пояснили в ведомстве, происшествие случилось позавчера, 21 июня, около половины пятого вечера. Авто-леди 1974 года рождения, управляя Peugeot 107 двигалась по улице Восточной. В районе дома №5 женщина не справилась с управлением и врезалась в Nissan Qashqai, который в свою очередь из-за удара протаранил Hyundai Creta. В результате аварии виновница происшествия получила удар грудной клетки, однако от госпитализации она отказалась. Отметим, водительских стаж женщины более 15 лет.
Напомним, ранее смертельное ДТП унесло жизнь пожилого мужчины 1947 года рождения. 15-летний подросток, двигаясь на мопеде, сбил пенсионера. В результате столкновений мужчина погиб, а парень получил множество травм, в том числе сотрясение мозга.