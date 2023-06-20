В Коми подросток без прав насмерть сбил 70-летнего пенсионера

В Усть Куломском районе Республики Коми 15-летний парень сбил насмерть 70-летнего мужчину. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Авария случилась 16 июня в 12:15 в селе Усть-Нем по адресу: улица Тимушева, дом №98. 15-летний мальчик без водительских прав ехал на мопеде и насмерть сбил мужчину 1947 года рождения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД региона, пенсионер шел по середине проезжей части. В результате столкновения, мопед вместе с подростком опрокинулся на дорогу.