В Коми в аварии с мотоциклом погиб молодой мужчина

3 июня в Ухте произошла авария, которая унесла жизнь байкера. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по республике.

По данным Госавтоинспекции, это случилось около трех часов ночи, когда водитель мотоцикла Kawasaki двигался по первому километру трассы Ухта - Дальний. В какой-то момент он врезался в барьерное ограждение и транспорт полетел по дороге вместе с его водителем. От ударов о землю мужчина 1991 года рождения получил такие травмы, что до приезда скорой помощи он уже скончался.