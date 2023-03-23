22 марта в Усинске под машину попал ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в 8:30. Девятилетняя девочка выходила из Hyundai Tucson у дома №2 по улице Больничный проезд, но внезапно поскользнулась на льду и упала. 73-летний водитель машины при этом не убедился в безопасности движения и наехал прямо на ребенка.
К счастью, девочка отделалась только ушибом левой стопы. Госпитализация ей не потребовалась.
Напомним, ранее, 20 марта, под колеса попала сыктывкарка. Она решила перебежать дорогу в неположенном месте в центре города. В этот момент ее сбил 19-летний водитель.