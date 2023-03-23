22 марта в Усинске под машину попал ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как рассказали в ГИБДД, это случилось в 8:30. Девятилетняя девочка выходила из Hyundai Tucson у дома №2 по улице Больничный проезд, но внезапно поскользнулась на льду и упала. 73-летний водитель машины при этом не убедился в безопасности движения и наехал прямо на ребенка.