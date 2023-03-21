В центре Сыктывкара под колеса авто попала женщина

20 марта в столице Коми произошло ДТП: под колеса ВАЗа попала женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, это случилось в 12:40, когда женщина перебегала проезжую часть в районе автобусной остановки Детский мир, вне пешеходного перехода. В этот же момент там проезжал 19-летний водитель ВАЗа-211440. Он двигался со стороны улицы Интернациональной в сторону улицы Первомайской. Начинающий автолюбитель не успел среагировать и сбил пешехода.