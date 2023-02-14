Житель Коми получил 12 лет колонии за смертельное ДТП

21-летнему интинцу назначили наказание в виде 12 лет колонии. Его признали виновным в смерти двух человек в ДТП, нарушении правил дорожного движения, пьяном вождении и причинении тяжкого вреда здоровью.

Это случилось 14 октября 2022 года. Пьяный водитель за рулем Toyota Corolla ехал по улице Куратова в районе дома №75 в Инте. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу и сбил велосипедиста, а потом улетел в кювет.