В Коми в ДТП с пьяным 21-летним водителем погибли подросток и велосипедист

14 октября в Коми произошло смертельное ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
По информации МВД, это случилось в Инте. В 17:03 пьяный 21-летний водитель Toyota Corolla ехал по улице Куратова у дома №74 и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста, а затем улетел в кювет.
От удара велосипедист умер на месте. Также погибла пассажирка авто — 15-летняя девушка. Пассажир 2004 года рождения получил ушиб головного мозга и перелом. Другой 17-летний пассажир сломал шею и ребра, а еще одна девушка 2003 года рождения оказалась в больнице с ранами и ушибами.
Водитель сломал нос и поясницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, назначены судебные экспертизы.