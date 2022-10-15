В Коми в ДТП с пьяным 21-летним водителем погибли подросток и велосипедист

14 октября в Коми произошло смертельное ДТП, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По информации МВД, это случилось в Инте. В 17:03 пьяный 21-летний водитель Toyota Corolla ехал по улице Куратова у дома №74 и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста, а затем улетел в кювет.