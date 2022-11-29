Появилось видео, как на улице Орджоникидзе в Сыктывкаре сбили мужчину. Судя по видео, горожанин переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора не по самой зебре, но в зоне её видимости. "Ниссан" поворачивал и водитель не заметил пешехода.

Напомним, ДТП произошло 28 ноября на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе сбили пешехода. Водитель1977 года рождения за рулем "Ниссана" ехал по улице Крла Маркса со стороны улицы Оплеснина. На повороте налево он сбил мужчину, который, предположительно, переходил дорогу вне перехода. Пострадавшему помощь медиков не потребовалась.