В центре Сыктывкара водитель "Ниссана" сбил пешехода
- 16:54 28 ноября
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- Никита Чернов
Фото Никиты Чернова / "Про Город Сыктывкар"
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