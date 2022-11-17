В Сыктывкаре женщина за рулем автомобиля сбила подростка

Как сообщили в ГИБДД по Коми, авария произошла 16 ноября в 14:40.
Женщина 1984 года рождения, управляя машиной “Тойота”, ехала по улице Энгельса со стороны улицы Интернациональной в направлении улицы Печорской. На регулируемом перекрестке Энгельса-Печорской она начала выполнять маневр правого поворота и сбила пешехода. В этот момент он переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора.
Вследствии ДТП 14-летний подросток получил ссадину, ушиб колена и травму губы. Госпитализация не потребовалась.
Похожие ситуации когда в ДТП попадает пешеход-ребенок уже происходили ранее. В октябре женщина за рулем сбила ребенка на самокате. А в сентябре в районе Лесозавод случилась авария на “зебре”, в которой под колеса авто попал ребенок.