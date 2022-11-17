В Сыктывкаре женщина за рулем автомобиля сбила подростка

Как сообщили в ГИБДД по Коми, авария произошла 16 ноября в 14:40.

Женщина 1984 года рождения, управляя машиной “Тойота”, ехала по улице Энгельса со стороны улицы Интернациональной в направлении улицы Печорской. На регулируемом перекрестке Энгельса-Печорской она начала выполнять маневр правого поворота и сбила пешехода. В этот момент он переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора.