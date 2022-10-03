В Сыктывкаре сбили 7-летнего ребенка на самокате

2 октября в столице Коми случилась авария. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в ней пострадал 7-летний ребенок.

По информации УГИБДД Коми, это случилось около 13:50 в Эжве. Женщина за рулем Geely Atlas двигалась по проспекту Бумажников, но напротив дома №53 перед ней оказался ребенок на самокате. 7-летний мальчик пересекал дорогу по “зебре”, где нет светофора.