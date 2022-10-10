В Коми водитель без прав сбил человека и скрылся

9 октября в Усть-Вымском районе водитель сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми. Как сообщили в УГИБДД республики, это случилось около 5:49 в городе Микунь. Водитель 2003 года рождения за рулем ВАЗ-2125 двигался по территории дома №26 по улице Трудовые резервы. В какой-то момент он сбил женщину, которая стояла справа от автомобиля, а затем скрылся с места ДТП.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины, помощь медиков ей не потребовалась. Как выяснилось позже, водитель сел за руль без прав управления транспортным средством и никогда их не получал.