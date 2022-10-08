В Сыктывкаре ВАЗ толкнулся лоб в лоб с иномаркой

В Сыктывкаре водитель отечественного авто проехал на желтый и столкнулся лоб в лоб с иномаркой. Есть пострадавшие. Об это пишет “Комиинформ”.

Авария произошла 7 октября в районе 22: 15 в Эжвинском районе Сыктывкара на перекрестке проспекта Бумажников и улицы Космонавтов. Водитель 2001 года рождения за рулем “ВАЗ-211540” поехал на запрещающий желтый сигнал светофора и столкнулся с авто “Volkswagen Polo”, который двигался встречном направлении. За рулем иномарки сидела женщина 1986 года рождения.