Сыктывкарец устроил массовое ДТП на парковке

1 октября в столице Коми произошла авария. Мужчина за рулем иномарки устроил крупное ДТП на улице Советской. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации УГИБДД, это случилось в 3:20, когда 42-летний водитель “Киа” ехал по улице Советской со стороны улицы Пушкина к улице Свободы. Возле дома №2/2 по улице Советской мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованные Nissan X-Trail и Kia Sportage.