Сыктывкарец устроил массовое ДТП на парковке

1 октября в столице Коми произошла авария. Мужчина за рулем иномарки устроил крупное ДТП на улице Советской. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По информации УГИБДД, это случилось в 3:20, когда 42-летний водитель “Киа” ехал по улице Советской со стороны улицы Пушкина к улице Свободы. Возле дома №2/2 по улице Советской мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованные Nissan X-Trail и Kia Sportage.
После этого Kia Sportage въехала в припаркованный прицеп, а тот протаранил Nissan Qashqai, который врезался в Opel Astra.
Виновник ДТП получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Госпитализация не потребовалась. Его машину увезли на спецстоянку. Сам водитель отказался от медосвидетельствования. Известно, что на его счету 81 штраф.