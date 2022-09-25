Жительница Коми оказалась в коме из-за пьяного водителя

В Воркуте нетрезвый водитель сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая оказалась в коме.

В УГИБДД МВД по Коми сообщили, что авария произошла 24 сентября около 03:30. Пьяный мужчина 1980 года рождения ехал на Hyundai со стороны улицы Ленина по направлению Площади победы. Возле дома №75 на улице Ленина он сбил девушку 1996 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне видимости мужчины.