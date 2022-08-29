Погибший в Коми водитель "пятнашки" был без прав

28 августа в Коми произошла смертельная авария. В ней погиб 20-летний водитель ВАЗа. В ГИБДД региона раскрыли подробности этого трагического случая.
Напомним, это случилось около 5.30, когда парень 2002 года рождения за рулем ВАЗ-2115 двигался по подъезду к деревне Сотчемвыв в Сыктывдинском районе. На 6 километре дороги молодой человек потерял управление, где врезался в дерево.
От удара парень вылетел из машины и погиб на месте. Автомобиль при этом загорелся. Как оказалось, водитель был за рулем без прав.
Напомним, еще смертельная авария произошла 27 августа в Усть-Цилемском районе. В результате погибла женщина-водитель и пострадала семилетняя девочка.