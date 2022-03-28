В Сыктывкаре появился светофор, который сам решает, сколько ждать пешеходам

На перекрестке "коммуны" и улицы Морозова появился новый светофор. Он обладает "интеллектом", который позволяет ему решать, как долго будут длиться фазы. Об этом сообщает телеканал "КомиГор".

Светофор уже начал свою работу. Смысл новшества в том, что программа позволяет регулировать процесс переключения сигналов исходя из ситуации на дороге. Если дороги загружены, система увеличивает время работы светового сигнала зеленого цвета для автомобилей. Это должно снизить время проезда машин на 18%.