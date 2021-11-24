В Сыктывкаре установили "умный светофор"

В Сыктывкаре появился “умный светофор”. Его разместили на перекрестке улицы Печорской и Октябрьского проспекта, сообщает МКП “Дорожное хозяйство”.

“Умный светофор” - это работающая с помощью датчиков и видеокамер интеллектуальная система. Во время работы устройство собирает информацию о ситуации на дороге, обрабатывает ее и, исходя из этого, регулирует длительность работы светофорных фаз.