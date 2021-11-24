В Сыктывкаре установили "умный светофор"

В Сыктывкаре появился “умный светофор”. Его разместили на перекрестке улицы Печорской и Октябрьского проспекта, сообщает МКП “Дорожное хозяйство”.
“Умный светофор” - это работающая с помощью датчиков и видеокамер интеллектуальная система. Во время работы устройство собирает информацию о ситуации на дороге, обрабатывает ее и, исходя из этого, регулирует длительность работы светофорных фаз.
"Это пилотный проект. Система разработана питерской компанией "Урбаномика" в рамках соглашения с администрацией Сыктывкара. Оборудование безвозмездно предоставлено нам на 3 месяца для тестирования системы. Параллельно рассматривается вопрос выбора еще двух светофорных объектов в городе, где можно протестировать интеллектуальный системы других компаний-разработчиков. После этого можно будет сделать выбор в пользу наилучшего варианта", - пояснил директор МКП "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев.
Монтажные работы уже завершены. Впереди - настройка и калибровка камер и подключение интеллектуального режима.