Появились подробности аварии в сыктывкарской "долине смерти"

27 марта в столице Коми произошла жесткая авария. В так называемой долине смерти столкнулись Opel и Chevrolet. В ГИБДД региона рассказали подробности происшествия.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 21.30, когда 27-летний водитель Opel ехал со стороны Ухты в направлении столицы Коми. На 13 километре трассы Сыктывкар – Ухта он вдруг не справился с управлением и его авто вылетело прямо на встречную полосу, где он врезался в Chevrolet.