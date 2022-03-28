Появились подробности аварии в сыктывкарской "долине смерти"

27 марта в столице Коми произошла жесткая авария. В так называемой долине смерти столкнулись Opel и Chevrolet. В ГИБДД региона рассказали подробности происшествия.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось в 21.30, когда 27-летний водитель Opel ехал со стороны Ухты в направлении столицы Коми. На 13 километре трассы Сыктывкар – Ухта он вдруг не справился с управлением и его авто вылетело прямо на встречную полосу, где он врезался в Chevrolet.
Медики диагностировали у 36-летнего водителя Chevrolet Aveo перелом бедра. Сейчас он в больнице. Также пострадала 28-летняя пассажирка Opel Astra. У нее черепно-мозговая травма, закрытая травма ключицы, перелом - под вопросом, она также госпитализирована.