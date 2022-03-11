В Сыктывкаре внедорожник сбил 80-летнюю женщину

10 марта в столице Коми случилось ДТП. Водитель "Ниссана" сбил пенсионерку, которая шла по "зебре". Об этом сообщили в УГИБДД региона.

Это произошло в 11:30, когда водитель 1971 года рождения за рулем Nissan X-Trail ехал по улице Тентюковской. Напротив дома №333 он сбил женщину 1941 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.