В Сыктывкаре внедорожник сбил 80-летнюю женщину

10 марта в столице Коми случилось ДТП. Водитель "Ниссана" сбил пенсионерку, которая шла по "зебре". Об этом сообщили в УГИБДД региона.
Это произошло в 11:30, когда водитель 1971 года рождения за рулем Nissan X-Trail ехал по улице Тентюковской. Напротив дома №333 он сбил женщину 1941 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
У пострадавшей женщины сотрясение и ушибы бедра, локтя. Она не госпитализирована. Водитель Nissan за рулем с 1988 года.
Напомним также, что в этот день произошло еще одно ДТП. На центральной улице Сыктывкара перевернулся автомобиль.Подробнее об этом читайте по ссылке.