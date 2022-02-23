Сыктывкарец получил права и сразу устроил ДТП

22 февраля в столице Коми произошла авария. В 21:10 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, ехал по Сысольскому шоссе. Он не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и врезался в «Opel Astra» под управлением мужчины 2004 года рождения.

Как сообщили в УГИБДД региона, у водителя ВАЗа черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины, ушибы. В течение года к административной ответственности привлекался 4 раза, стаж — с 2022 года.