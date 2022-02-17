Сыктывкарка уехала в Москву и нарушила там правила дорожного движения 107 раз

Федеральная служба судебных приставов рассказала о необычном случае. Во время поездок в Москву сыктывкарка 107 раз нарушила правила дорожного движения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали превышение скорости и нарушение расположения машины на проезжей части.

Сумма всех ее штрафов - 64 тысяч рублей. Из-за того, что она вовремя их не оплатила, приставы взыскали исполнительный сбор и ее долг существенно увеличился: сыктывкарка в общей сложности стала должна более 167 тысяч рублей.